Доходы растут, а смертность падает

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В январе-мае 2024 года номинальные доходы населения страны выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составили 31 миллиард 899,3 миллиона манатов, или в среднем 3130,6 маната на человека, сообщили в Госкомстате.

Отметим, доходы населения за отчетный период составили 27 млрд. 940,9 млн. манатов.

В то же время в январе-апреле текущего года в стране зарегистрировано 20 963 смертей.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель снизился с 6,4 до 6,2 на каждые 1000 человек.