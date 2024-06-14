Над российскими регионами сбили более 80 украинских беспилотников

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В ночь на 14 июня более 80 украинских беспилотников атаковали несколько российских регионов, заявили в Минобороны России.

В Морозовском районе Ростовской области в результате атаки дронов несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По данным Минобороны России, над Ростовской областью были сбиты 70 украинских дронов.

В Лискинском районе Воронежской области были сбиты шесть беспилотников, сообщилглава региона Александр Гусев. В результате падения обломков, по его словам, был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших, как заявил Гусев, нет.

Еще шесть беспилотников были сбиты над Курской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, и один — над Крымом, заявили в Минобороны. О последствиях или пострадавших в результате атаки не сообщается. Главы регионов также атаку не комментировали.