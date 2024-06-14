Армения открыла огонь по Азербайджану

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ВС Армении снова обстреляли азербайджанские позиции в направлении Нахчывана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 14 июня в 07:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской АР.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении», – добавили в оборонном ведомстве.