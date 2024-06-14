Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?

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Азербайджан, Алжир, Вьетнам, Индонезия, Сирия, Таиланд, Турция и Беларусь хотят присоединиться к БРИКС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, пока не ясно, кто из стран войдет в межгосударственное объединение на саммите в Казани и в каком статусе.

Также в состав объединения хотят вступить Чад, Эритрею и Южный Судан.

Уточняется, что не все страны официально подали заявку. Кроме того, не все смогут стать полноценными членами объединения. Поэтому сейчас Россия разрабатывает новую категорию членства в БРИКС — государство-партнер.