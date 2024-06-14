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Медведев высказался о будущем Армении

Медведев высказался о будущем Армении

Армению с Украиной никто не ждет в Европейском Союзе (ЕС), Запад не намерен приглашать их в объединение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что дружба России и Армении, подкрепленная участием во всевозможных союзах, была «бельмом на глазу» для стран Запада. Из-за этого Вашингтон и его союзники бросили все силы на разрушение этого союза, обещая Еревану «золотые горы», подчеркнул Медведев.

«Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» — задался вопросом Медведев.

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Медведев высказался о будущем Армении
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