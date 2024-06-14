Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

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Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Китай не будет поставлять вооружения России. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, китайский лидер дал ему соответствующее обещание в ходе их телефонного разговора.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил украинский лидер.