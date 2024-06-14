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Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Китай не будет поставлять вооружения России. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, китайский лидер дал ему соответствующее обещание в ходе их телефонного разговора.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил украинский лидер.

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