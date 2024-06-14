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В Армении подняли вопрос о денежных переводах из Азербайджана и обратно

В Армении подняли вопрос о денежных переводах из Азербайджана и обратно

Азербайджан не входит в число 50 ведущих стран по объему денежных переводов в Армению и из нее.

Об этом заявил председатель Центробанка Армении Мартин Галстян в парламенте, отвечая на вопрос депутата от фракции «Гражданский договор».

По его словам, ранее с подобным запросом обращался депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Гарник Даниелян.

«Учитывая отсутствие этой страны в списке, можно предположить, что объемы денежных переводов либо очень малы, либо отсутствуют», — сказал глава ЦБ.

Он напомнил о случае, который несколько лет назад вызвал большой резонанс и был связан с денежным переводом между двумя странами. «Точно не могу вспомнить, в какую сторону были переведены деньги, но помню, что перевод осуществила одна из международных организаций», — добавил Галстян.

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