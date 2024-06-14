Армяне перевели карабахского сепаратиста под домашний арест

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Судья Масис Мелконян полностью удовлетворил ходатайство следователя в отношении карабахского сепаратиста Давида Саркисяна, который занимал пост «мэра Степанакерта» в период армянской оккупации. Давид Саркисян проведет два месяца под домашнем арестом.

Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян.

Давиду Саркисяну предъявлено обвинение по 3 пункту 3 части статьи 255 и 2 части статьи 457 Уголовного кодекса РА по делу о хищении особо крупного имущества и подделке документов, уточняет news.am. 27 мая он был арестован на 20 дней.