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Микаелян указал на заинтересованность США в Зангезурском коридоре

Микаелян указал на заинтересованность США в Зангезурском коридоре

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы между Турцией и Азербайджаном была прямая сухопутная связь через территорию Армении.

Об этом заявил политолог Грант Микаелян, комментируя недавние высказывания помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена.

Помощник госсекретаря США Джеймс О»Брайен на днях в интервью «Радио Свободе» ответил на вопрос, поддерживает ли Вашингтон идею Баку о Зангезурском коридоре. По его словам, американская сторона обычно говорит об этой идее как о торговом пути, очень похожем на проект «Перекресток мира», выдвинутый Ереваном.

Микаелян расценивает слова американского дипломата как поддержку нарратива Баку о Зангезурском коридоре, который представляет собой идею получить экстерриториальный маршрут в Нахчыван через Армению. По его словам, в отличие от России, чья позиция по Зангезурскому коридору весьма обтекаемая (так как это – не ее повестка), у США есть стратегический интерес к данной теме.

«США и Турция заинтересованы в наращивании своего влияния в Средней Азии, для этого нужна прямая связь между Турцией и Каспием. Зангезурский коридор рассматривается ими как средство для достижения этой цели. И здесь действительно у США есть прямой интерес к тому, чтобы Азербайджан и Турция наладили прямую сухопутную связь по территории Армении», – пояснил эксперт.

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