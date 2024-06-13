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В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США

В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США

Заместитель государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма отправится в столицу Армении Ереван 17-19 июня для участия в Форуме местных органов власти США-Армения по вопросам демократии, а также для встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Этот визит отражает наше намерение еще больше укрепить двусторонние связи с армянским народом.

Заместитель госсекретаря Верма возглавит делегацию чиновников штатов и местных органов власти, представляющих Калифорнию, Канзас, Мичиган, Монтану и Пенсильванию. Его будут сопровождать специальный представитель по дипломатии городов и штатов Нина Хачигян, которая возглавляет новую группу по субнациональной дипломатии в Госдепартаменте, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау.

Делегация будет взаимодействовать с представителями государственного и частного секторов, а также с организациями гражданского общества», – говорится в сообщении Госдепа США.

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