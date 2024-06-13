«Споры должны решаться без перехода на личности». Мезенцев приструнил Пашиняна

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Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе и без перехода на личности. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Беларуси Дмитрий Мезенцев журналистам, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Выступая сегодня в парламенте, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко. Это связано с высказываниями белорусского президента по поводу войны в Карабахе, прозвучавшими три недели назад.

Более того, МИД Армении вызвал сегодня в Ереван для консультаций посла в Беларуси. Минск поступил аналогично, и назвал недальновидной позицию Армении.

«Все споры, на мой взгляд, между государствами должны решаться в спокойном, ровном ключе без каких бы то ни было переходов на личности, и я хотел бы, чтобы то напряжение, которое возникло, как можно скорее ушло бы с тем, чтобы аргументы сторон были услышаны каждым участником диалога», – сказал Мезенцев.