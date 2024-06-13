ЮНИСЕФ против участия азербайджанских детей в ток-шоу

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Запретить участие детей в ток-шоу на местных телеканалах предложила ЮНИСЕФ Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана. Об этом заявил руководитель программы защиты прав ребенка бакинского офиса международной организации Вугар Салманов.

По его словам, которые приводит «Спутник», участие несовершеннолетних в телепередачах для взрослых является нарушением Конвенции ООН о правах ребенка и фактом морального насилия. Запреты на участие несовершеннолетних в ток-шоу, за исключением детских телеканалов, существуют во многих странах мира.

Салманов отметил, что госкомитет положительно отнесся к рекомендациям ЮНИСЕФ, и сейчас специалисты ведут соответствующую работу.