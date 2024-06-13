«Как отличить армянина от неармянина?» Экозьянц обратился к Србазану (видео)

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Известный армянский ученый-историк Филипп Экозьянц, чьи научные труды основываются на непредвзятости и объективизме, обратился в соцсети Facebook к лидеру армянских протестов Баграту Србазану. Minval.az предлагает вашему вниманию его обращение с незначительными сокращениями.

«Обращаюсь к человеку, которого все называют Србазан и который на данный момент является очень важным для Армении и армян. Хочу задать ему один вопрос.

Уважаемый Србазан, честно говоря, не знаю, кто вы и что вы за человек. Но, как известно, вы были предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви. Причем, в данном случае слово «арцах» вполне законное, поскольку церковь имеет право называть свои епархии так, как ей заблагорассудится, и светские власти не противятся этому, поскольку церковь не вмешивается в дела светских властей, ибо так принято везде.

Вы сейчас взялись защитить армян. Я не понимаю, от чего именно? И если вы пришли, чтобы защитить армян, то вы должны точно знать, кто такие армяне? Иначе получилось бы, что вы не знаете, кого именно защищаете.

У армян было много предводителей в истории. Были и священники, и дворяне, и крестьяне, и местные, и чужеземцы, и герои, и подлецы. Но ни один из них не сумел четко и ясно скатать – кто же такие армяне?

Прошу вас восполнить этот пробел в нашей истории, потратить несколько минут и сказать – кто мы такие и как отличить армянина от неармянина? Выручайте, святой отец», – отметил исследователь.

