Рейтинг Макрона рухнул до минимума за 5,5 года

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Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до минимального уровня за последние 5,5 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos. Это произошло на фоне неудачных результатов его партии на выборах в Европарламент.

«Рейтинг доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%. Этот самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», — отмечается в опросе.

Согласно данным опроса, популярность Макрона значительно упала среди различных слоев населения, включая работников и пенсионеров. При этом самый низкий уровень поддержки президент имел в 2019 году во время протестов «желтых жилетов».