В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Шахраманян признал подчинение войск карабахских сепаратистов Еревану |
Politico: ЕС заинтересован в обеспечении азербайджанским топливом российского газопровода в Украине |
Эрдоган не видит альтернативы переговорам по Украине |
Главное Политика

Рейтинг Макрона рухнул до минимума за 5,5 года

Рейтинг Макрона рухнул до минимума за 5,5 года

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до минимального уровня за последние 5,5 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos. Это произошло на фоне неудачных результатов его партии на выборах в Европарламент.

«Рейтинг доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%. Этот самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», — отмечается в опросе.

Согласно данным опроса, популярность Макрона значительно упала среди различных слоев населения, включая работников и пенсионеров. При этом самый низкий уровень поддержки президент имел в 2019 году во время протестов «желтых жилетов».

Теги:
Из этой рубрики
В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США
Политика

В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США

2024/06/13, 23:26
«Споры должны решаться без перехода на личности». Мезенцев приструнил Пашиняна
Политика

«Споры должны решаться без перехода на личности». Мезенцев приструнил Пашиняна

2024/06/13, 23:21
Рейтинг Макрона рухнул до минимума за 5,5 года
Политика

Рейтинг Макрона рухнул до минимума за 5,5 года

2024/06/13, 22:44
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото)
Политика

Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото)

2024/06/13, 22:11
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности
Политика

Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности

2024/06/13, 21:53
Шахраманян признал подчинение войск карабахских сепаратистов Еревану
Политика

Шахраманян признал подчинение войск карабахских сепаратистов Еревану

2024/06/13, 20:39
Азербайджан и Эстония обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес
Политика

Азербайджан и Эстония обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

2024/06/13, 20:14
Пакистан пропустит саммит по Украине в Швейцарии
Политика

Пакистан пропустит саммит по Украине в Швейцарии

2024/06/13, 19:35
Эрдоган отметил важность признания Испанией Палестины
Политика

Эрдоган отметил важность признания Испанией Палестины

2024/06/13, 19:21