SOCAR и Baker Hughes договорились о сотрудничестве (фото)

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Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Baker Hughes подписано Соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Согласно документу, который подписали руководитель SOCAR Ровшан Наджаф и президент, главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, в Азербайджане будут осуществляться сборка, ремонт и техническое обслуживание центробежных электрических погружных насосов (MEDN).

Согласно договоренности между ПО «Азнефть» SOCAR и ООО Baker Hughes Services International в рамках соглашения, для сборки MEDN будет создан новый центр. На начальном этапе в Азербайджан будет доставлено 50 комплектов MEDN.

Инновационный подход, который будет реализован, упростит процессы и повысит эффективность и производительность. В результате использования новой технологии можно будет избежать трудностей, которые наблюдались при эксплуатации предыдущих поколений погружных насосов, в том числе простои производства из-за технического обслуживания и снижение производительности. Инновационный подход позволит обеспечить исключительную надежность при работе погружных насосов, многократно увеличивая срок их службы.