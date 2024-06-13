Ветераны армянской дипломатии обвинили Пашиняна в деспотизме

84 Просмотров

События 12 июня у стен армянского парламента явились следствием молчания и отсутствия адекватной реакции зарубежных дипмиссий, представительств международных организаций и правозащитных обществ, аккредитованных в Ереване.

К такому выводу пришли ветераны внешнеполитического ведомства Армении в заявлении, распространенном Всеармянским советом дипломатов. Ранее в ходе постоянных контактов с коллегами из вышеуказанных структур, они регулярно отмечали, что власть, объявившая войну внутри государства, не способна даровать стране мир.

«Всеармянский совет дипломатов решительно осуждает очевидную провокацию со стороны полиции, применение грубой и несоразмерной силы против мирных демонстрантов 12 июня, незаконные похищения и массовые аресты людей, запугивание женщин, несовершеннолетних, пожилых людей, а также жестокое насилие, проявленное в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг», – говорится в заявлении.

Дипломаты считают очевидным, что нынешний режим окончательно избрал деспотический путь удержания власти. Авторы заявления подчеркивают, что силы правопорядка применили спецсредства непосредственно после того, как лидер протестного движения предложил властям провести публичную встречу. Этот факт в очередной раз подтверждает, что отвергнув диалог, Пашинян безвозвратно оборвал связь с народом и аннулировал им же декларированный гражданский договор с соотечественниками.