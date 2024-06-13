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Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности

Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет. Свои подписи поставили американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский на полях саммита Большой семерки (G7).

Украинские власти вели переговоры с Вашингтоном по соглашению еще с прошлого года. Но диалог временно приостанавливался, когда Конгресс США не мог принять законопроект, предусматривавший помощь Украине. Впрочем, после того как проект все же был одобрен, обсуждения возобновились.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Киев работал над тем, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке. Глава государства также заявлял, что документ с Соединенными Штатами является «беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины».

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