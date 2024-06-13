Иран расширяет мощности по обогащению урана

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Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении установить на двух объектах новые центрифуги для обогащения урана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ.

По его данным, Иран планирует в ближайшие недели установить 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6 на объекте в Фордо. Агентству удалось подтвердить, что два каскада установлены по состоянию дел на 11 июня. На объекте в Натанзе Тегеран планирует установить 18 каскадов центрифуг IR-2M. Точные сроки установки Иран не назвал.