96-часовая акция Србазана по свержению Пашиняна подошла к концу (обновлено)

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22:15 С завтрашнего дня проспект Баграмяна откроется. Об этом сегодня, 13 июня, заявил на проспекте Баграмяна архиепископ Баграт Галстанян.

«Мы использовали эти 4 дня, но впереди у нас 17-е число, на которое оппозиционные фракции созвали собрание, чтобы выразить недоверие. Вам следует оказать давление на членов «ГД» (правящая фракция «Гражданский договор»), с которыми у вас есть отношения, чтобы они пришли на заседание. В пятницу, субботу и воскресенье пройдут встречи с разными политическими силами, но не со всеми. Движение должно быть реорганизовано, сделано более комплексным, движение должно быть доведено до окончательной победы», – сказал он.

Архиепископ отметил, что это движение должно стать более инклюзивным, более гражданским, стремящимся к победе

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20:52 Во главе с архиепископом Багратом Србазаном на ереванской площади Баграмяна стартовал митинг. Об этом сообщает news.am.

Утром по призыву архиепископа граждане собрались у здания правительства, однако заседание правительства так и не состоялось. Напомним, что проспект Баграмяна перекрыт уже четвертый день подряд, там разбито множество палаток.