Шахраманян признал подчинение карабахских сепаратистов Еревану

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Бывший главарь свергнутой сепаратистской хунты Самвел Шахраманян заявил, что армия карабахских сепаратистов до капитуляции подчинялась Министерству обороны Армении и являлась его территориальным подразделением, о чем Пашинян прекрасно понимает.

«До последнего дня «Армия обороны Карабаха» (здесь и далее закавычено нами – Minval) подчинялась правительству Армении и являлась структурным подразделением Министерства обороны Армении», – заявил экс-лидер карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян в беседе с журналистами.

«Что касается того, что мы оставили там на миллиарды исправного оружия… Никол Пашинян должен хорошо знать, на чьем балансе находилось вооружение, кто отвечал за это вооружение, кому подчинялась «Армия обороны», – сказал он.

Шахраманян также подчеркнул, что после прекращения боевых действий все инфраструктуры контролировали азербайджанские военные.