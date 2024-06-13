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Главное Общество

Минсельхоз проведет в Баку ярмарку «Из села в город»

Минсельхоз проведет в Баку ярмарку «Из села в город»

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в выходные дни 15-16 июня организует в Баку воскресную ярмарку «Из села в город».

Согласно информации министерства, основная цель проведения ярмарки – создание альтернативного канала продаж для владельцев фермерских хозяйств, а также обеспечение жителей города натуральными сельскими продуктами местного производства.

Ожидается, что в ней примут участие более 40 фермеров из около 20 регионов Азербайджана. На ярмарке, которая будет проходить по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»), фермеры выставят на продажу около 100 наименований натуральных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. Качество продукции будет контролировать Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами Мобильной пищевой лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта. Ярмарка будет проходить два дня с 09:00 до 19:00.

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