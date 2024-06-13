Азербайджан и Эстония обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

90 Просмотров

12 июня в Таллинне прошло очередное заседание в связи с политконсультациями между Азербайджаном и Эстонией.

Согласно информации МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а эстонскую делегацию – заместитель госсекретаря по политическим вопросам в МИД Кайлике Силласте-Эллинг.

В ходе встречи было обсуждено нынешнее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, образовательной, туристической и других сферах.

Эстонская сторона была проинформирована о подготовке к сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года, и о предстоящей работе.

Также была предоставлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период и конструктивных шагах, предпринимаемых Азербайджаном по установлению устойчивого мира, а также о минной проблеме на освобожденных территориях, проводимых там масштабных восстановительных работах.

В ходе политических консультаций также обсуждались международные, региональные проблемы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В ходе визита Ф.Рзаев встретился с официальными лицами Эстонии и выступил на мероприятии, проведенном с представителями аналитических центров.