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В армию Литвы будут призывать выпускников школ

В армию Литвы будут призывать выпускников школ

Сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону «О воинской повинности», которые предусматривают призыв молодых людей на военную службу сразу после школы, передает литовская государственная радиостанция LRT. Закон вступит в силу в 2026 году.

Согласно проекту, на службу будут призваны выпускники школы в возрасте от 18 до 22 лет. Изменения в закон предусматривают, что они узнают о своей пригодности для военной службы в возрасте 17 лет после проверки здоровья.

Минобороны Литвы предлагало больше не рассматривать учебу в университете в качестве исключения, позволяющего получить отсрочку от службы, но это предложение не было принято. Согласно законопроекту, для мужчин, поступивших в вузы до включения в ежегодный список призывников, обязательную военную службу можно перенести один раз на один период обучения.

Поправки также продлевают срок альтернативной службы с десяти до 12 месяцев. Лица, которые желают пройти военную службу на добровольной основе, могут сделать это в возрасте от 18 до 39 лет.  Согласно новым поправкам, молодые люди получат возможность служить три, шесть или девять месяцев.

«Одна из важных вещей в этом законе заключается в том, что у нас есть принцип, применимый ко всем. Неважно, из какой вы семьи, неважно, кто ваши родители, неважно, кто вы, — на вас лежит одна и та же ответственность», — сказала в связи с принятием поправок премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Нововведения пока не означают, что Литва переходит на всеобщий призыв, уточнил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.

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