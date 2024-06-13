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Эрдоган отметил важность признания Испанией Палестины

Эрдоган отметил важность признания Испанией Палестины

Официальное признание Испанией независимости Государства Палестина является чрезвычайно важным шагом на пути к установлению мира на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. Его слова приводит «Анадолу».

Глава государства выразил надежду, что примеру Мадрида последуют и другие страны.

По его словам, Турция и Испания продолжат взаимодействие с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Турецкий лидер заявил, что Анкара будет следить за ходом выполнения принятой в понедельник СБ ООН резолюции о постоянном прекращении огня в секторе Газа.

Он подчеркнул, что члены СБ ООН, в первую очередь США, должны обеспечить претворение в жизнь данной резолюции и оказать необходимое давление на Израиль, чтобы достичь незамедлительного прекращения огня.

«Мы стремимся к тому, чтобы Израиль остановил агрессию и занял позицию, которая поможет принести постоянный мир в регион. Мы внимательно отслеживаем развитие событий»,-сказал он.

Президент Турции также отметил, что последние события в Палестине вновь продемонстрировали неэффективность ООН на фоне современных вызовов и актуализировали необходимость реформирования Всемирной организации. «К сожалению, судьба всего мира мира находится в руках лишь пяти стран. Если одна из них говорит «нет», то вопрос закрывается.На фоне последних событий одна из этих пяти стран неизменно занимает сторону Израиля»,-констатировал политик.

Президент Эрдоган сообщил, что обсудил с премьером Испании растущую угрозу исламофобии и ксенофобии в Европе. По его словам, итоги недавних выборов в Европарламент усиливают обеспокоенность на фоне этой тенденции.

Глава государства также коснулся перспектив кооперации между Анкарой и Мадридом в сфере оборонной промышленности. Он отметил, что Турция нацелена на сотрудничество с Испанией в производстве БПЛА, а также в создании подводных беспилотников.

«Турция и Испания «сделали шаг» в рамках строительства десантного корабля TCG Anadolu, началась работа над переходом к следующему сегменту сотрудничества в оборонпроме», – сказал он.

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