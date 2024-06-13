Ташкент дорожит дружбой и сотрудничеством с Баку

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Узбекистан искренне дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с братским Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении председателя Демократической партии Узбекистана Актама Хаитова.

Он подчеркнул, что в последние годы многовековая дружба и сотрудничество двух братских народов выведены на качественно новый уровень.

Глава партии также отметил поддержку территориальной целостности Азербайджана, особо подчеркнув установление мира и стабильности в Карабахе и дав высокую оценку темпам проводимых там восстановительных работ.

«Мы уверены, что в ближайшей перспективе Карабах под мудрым руководством глубокоуважаемого господина Ильхама Алиева вновь превратится в цветущий и благополучный край, став еще одним прекрасным бриллиантом в ожерелье великолепного Азербайджана» – приводит «Репорт» его слова.