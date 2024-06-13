Достигнуто соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и SGE

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Между Производственным объединением (ПО) «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Sakuraz Green Energy (SGE) подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по аккумуляторным батареям по хранению электроэнергии, говорится в сообщении SOCAR.

«Данное соглашение о сотрудничестве с SGE касается продления срока службы аккумуляторов для хранения энергии и соответствующих технических услуг. Документ направлен на обеспечение устойчивых энергетических решений и экономию средств для SOCAR и ее объектов в Азербайджане», – говорится в сообщении.

Стороны будут сотрудничать во всех областях аккумуляторных решений, включая полное тестирование аккумуляторов, логистику, регулярное техническое обслуживание таких систем хранения энергии.

«Это первая в стране местная компания, которая использует технологию BSI в отношении аккумуляторов, чтобы гарантировать сокращение промышленных отходов и обеспечить охрану окружающей среды», – отмечено в информации Sakuraz Green Energy.