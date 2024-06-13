Фернанду Сантуш: Азербайджан может играть на высоком уровне (фото)

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Сборная Азербайджана по футболу способна играть на высоком уровне, для этого у нее есть все необходимые условия. Об этом заявил новоиспеченный главный тренер национальной команды, 71-летний португалец Фернанду Сантуш.

В четверг, 13 июня, в Баку состоялись представление и пресс-конференция нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуша, с которым Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подписала трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Португальский специалист поблагодарил АФФА за оказанное доверие, а также отметил, что его привлек долгосрочный план по развитию национальной команды.

«Верю, что с моим тренерским опытом и при поддержке АФФА сборная Азербайджана сможет добиться исторических результатов. Считаю, что у азербайджанских футболистов есть все возможности для того, чтобы выйти в финальную стадию больших турниров. У меня были и другие предложения, но я поверил в этот проект, поэтому сейчас я нахожусь в Баку», – сказал Сантуш (цитата по «Спутнику»).

Специалист отметил, что выход сборной Грузии в финальную стадию ЕВРО-2024, который стартует в пятницу, 14 июня, будет мотивировать его подопечных как минимум повторить это достижение.

«Перед нами поставлена задача завоевать путевку на ЕВРО-2028. Ранее сборная Азербайджана ни разу не преодолевала квалификацию, и для меня это является мотивирующим фактором», – подчеркнул Сантуш.