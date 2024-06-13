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В Азербайджане на праздниках ожидаются дожди, грозы и град

В Азербайджане на праздниках ожидаются дожди, грозы и град

В предстоящие праздничные дни на территории Азербайджана осадков в основном не ожидается, но в некоторых горных и предгорных районах временами возможны дожди, грозы, град, в реках – повышенная водность. Об этом сообщил АПА начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

«По этой причине мы рекомендуем гражданам, посещающим регионы в праздничные дни, внимательно следить за информацией о погоде и предупреждениями о погоде, а также составлять планы поездок в соответствии с прогнозами погоды. Следует быть более осторожными, особенно в плохую погоду на автомагистралях, и строго соблюдать правила безопасности», – добавил он.

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