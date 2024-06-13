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В Баку кузены украли сейф с 340 тыс. манатов и потратили деньги на машины и пластическую операцию

В Баку кузены украли сейф с 340 тыс. манатов и потратили деньги на машины и пластическую операцию

В одном из домов, расположенных на территории столицы, украден сейф, в котором было 340 тысяч манатов.

Как сообщили в МВД, на основании заявления потерпевшего было начало расследование. Задержаны члены группировки – Шебнем Гусейнова 1986 г.р., ее сестра Земфира Султанова 1996 г.р., их двоюродный брат ранее судимый Гурбан Султанов 1991 г.р., и их знакомый Али Гурбанов 1996 г.р..

Во время допроса выяснилось, что ключи от квартиры раздобыла Ш.Гусейнова. Затем ночью, проникнув в дом, она забрала сейф, передав его Г.Султанову.

Тот в свою очередь отвез сейф в Шамкирский район, вскрыл его, присвоив 340 тыс.манатов. Затем он переслал двоюродным сестрам 194 тыс.манатов.

На эти деньги злоумышленники купили автомобили. З.Султанова потратила часть денег на пластическую операцию.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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