Педро Санчес: Анкара продолжит набирать экономический вес и геополитическое значение

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Председатель правительства Испании Педро Санчес обратил внимание на важную роль Турции в сложном геостратегическом контексте в мире.

«Наши связи не перестают расти, – сказал премьер на бизнес-форуме, организованном в рамках визита в Мадрид президента республики Тайипа Эрдогана. – Турция для Испании является <…> важнейшим экономическим партнером, первостепенным действующим лицом в сложном геостратегическом контексте».

Санчес отметил, что Испания остается «лучшим союзником Турции в Европе». Он напомнил, что в 2022 году королевство стало ключевым инвестором в Турции. Как считает премьер, в ближайшие десятилетия Анкара продолжит набирать экономический вес и геополитическое значение.