Задержана женщина, похищавшая деньги с пенсионных карт (видео)

Задержана Нурана Мамедова, 1996 года рождения, подозреваемая в краже денег с пенсионных карт более 100 граждан.
Как сообщает МВД, Нурана Мамедова рассказала, что конфиденциальную информацию о банковских картах она получила от своего знакомого Асифа Самадова, который уже арестован за то же деяние.
Затем она обналичила средства с карт, добавив их в различные мобильные приложения и зарегистрировавшись.
Доказано, что А.Самадов, уже арестованный за то же деяние, стоял возле банкоматов и подходил к пенсионерам, которые испытывали трудности с обналичиванием своих средств, якобы с намерением помочь. Таким образом он завладевал данными пенсионных карт.