Турция повышает сбор за прохождение проливов

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Плата за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы увеличится с 1 июля.

Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу, плановое повышение тарифа для одного судна составит $5,07.

«Раньше мы взимали фиксированный сбор в размере $0,80. Этот порядок действовал с 1983 года по 7 октября 2022 года. Указом президента от 7 октября 2022 года мы увеличили сбор примерно в 5 раз, до $4,08. С 1 июля 2023 года мы увеличили комиссию до $4,42. С 1 июля 2024 года будет новое повышение тарифов – до $5,07», – цитирует министра телеканал NTV.

Как указал Уралоглу, «в соответствии с решением президента с 2022 года тарифы обновляются каждый год» и продолжат пересматриваться в дальнейшем.