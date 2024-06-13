Иран принял меры на двух ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ

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Иран принял несколько мер на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой утверждается, что Тегеран недостаточно сотрудничает с МАГАТЭ.

Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По его информации, это ответ на «враждебные действия» трех европейских стран – Великобритании, Германии и Франции, которые внесли на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ проект резолюции, которую Тегеран считает политизированной и провоцирующей конфронтацию.