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Буданов: Поздно пить «Боржоми»

Буданов: Поздно пить «Боржоми»

Российские оккупационные войска уже ощущают удары Сил обороны Украины западным оружием по своей территории. Готовиться к подобным атакам россиянам нет никакого смысла, поскольку они уже происходят и буду продолжаться.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона. По его словам, разрешение бить западным оружием по РФ точно облегчит ситуацию на фронте, но «не меньше, не больше».

Начальник ГУР подчеркнул, что россияне уже ощущают удары по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним. «Как говорят: поздно пить «Боржоми» уже», – сказал Буданов.

Также он рассказал, что армия РФ пытается усилить систему ПВО во временно захваченном Крыму. Там оккупанты разместили новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500.

«Усиливается система российской ПВО. Это совершенно очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились там (в Крыму. – Ред.)», – отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что войска РФ также продолжают использовать незаконно построенный Керченский мост. В основном там перевозят личный состав.

«Керченский мост всегда используется… Через него перевозят основные грузы, но прежде всего – это личный состав», – добавил начальник ГУР.

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