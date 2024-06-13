Китай потребовал от США прекратить давление из-за связей с Россией

Китайские власти требуют от США немедленно прекратить одностороннее санкционное давление на КНР в связи с Россией.
Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.
«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями. <…> Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских компаний и индивидуальных лиц», – сообщил он на брифинге, комментируя очередной пакет рестрикций, распространенных Вашингтоном на компании КНР.