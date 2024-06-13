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Китай потребовал от США прекратить давление из-за связей с Россией

Китай потребовал от США прекратить давление из-за связей с Россией

Китайские власти требуют от США немедленно прекратить одностороннее санкционное давление на КНР в связи с Россией.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями. <…> Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских компаний и индивидуальных лиц», – сообщил он на брифинге, комментируя очередной пакет рестрикций, распространенных Вашингтоном на компании КНР.

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