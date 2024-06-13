Армения отозвала посла в Беларуси |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана |
Пашинян поставил ультиматум Лукашенко из-за Азербайджана: Извинись |
США дали «зелёный свет» Пашиняну: 101 человек пострадал в столкновениях у здания парламента |
Вакханалия и беспредел полиции в Ереване, задержаны 98 человек (обновлено, фото, видео 18+) |
Тренин: У России нет сил выковырять Турцию из Южного Кавказа |
Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян |
Пашинян сбежал из парламента и скрылся в неизвестном направлении (обновлено, видео) |
Фидан обсудил с Путиным и Лавровым положение дел на Южном Кавказе |
Главное Политика

Пашинян обвинил Кочаряна и Гарегина II в столкновениях у парламента

Пашинян обвинил Кочаряна и Гарегина II в столкновениях у парламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил что движение, возглавляемое [экс-президентом] Робертом Кочаряном и Католикосом Гарегином II, одобряет нападения на полицейских.

Об этом он заявил в парламенте, передает «Спутник Армения».

Весьма печально, добавил Пашинян, что представитель духовенства «спровоцировал нападение».

«Человек в сане епископа призвал полицейских снять шлемы, уверяя, что им ничего не угрожает. Однако вскоре в них начали бросать камни», – отметил он, добавив, что пострадали 18 полицейских и 83 гражданских.

Пашинян отметил, что один из протестующих потерял три пальца, подняв шумовую гранату, лежавшую на земле. Пашинян подчеркнул, что если бы он этого не сделал, таких травм можно было бы избежать.

Он также заявил, что действия полиции были правомерными и подобные меры будут применяться в будущем для защиты государственности и суверенитета. Власть должна быть «любящей и заботливой», но не слабой, подчеркнул Пашинян.

Он рассказал, что за время, проведенное в тюрьмах, услышал множество историй от заключенных, вызывающих жалость и слезы. Однако, по его словам, «нужно выбирать между слезами и строительством государства».

Теги:
Из этой рубрики
Армения отозвала посла в Беларуси
Политика

Армения отозвала посла в Беларуси

2024/06/13, 12:46
Китай потребовал от США прекратить давление из-за связей с Россией
Политика

Китай потребовал от США прекратить давление из-за связей с Россией

2024/06/13, 12:06
Пашинян обвинил Кочаряна и Гарегина II в столкновениях у парламента
Политика

Пашинян обвинил Кочаряна и Гарегина II в столкновениях у парламента

2024/06/13, 11:57
Саудовский принц не примет участие в саммите G7 из-за хаджа
Политика

Саудовский принц не примет участие в саммите G7 из-за хаджа

2024/06/13, 09:18
Премьер-министр Беларуси: Азербайджан прошёл грандиозный путь (фото)
Политика

Премьер-министр Беларуси: Азербайджан прошёл грандиозный путь (фото)

2024/06/12, 23:34
В Бухаресте прошел форум о возвращении в Западный Азербайджан (фото)
Политика

В Бухаресте прошел форум о возвращении в Западный Азербайджан (фото)

2024/06/12, 22:20
О'Брайен разъяснил детали стратегического партнерства с Ереваном
Политика

О’Брайен разъяснил детали стратегического партнерства с Ереваном

2024/06/12, 21:45
Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян
Политика

Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян

2024/06/12, 21:41
Баку выражает соболезнования народу Кувейта
Политика

Баку выражает соболезнования народу Кувейта

2024/06/12, 19:42