Пашинян обвинил Кочаряна и Гарегина II в столкновениях у парламента

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил что движение, возглавляемое [экс-президентом] Робертом Кочаряном и Католикосом Гарегином II, одобряет нападения на полицейских.

Об этом он заявил в парламенте, передает «Спутник Армения».

Весьма печально, добавил Пашинян, что представитель духовенства «спровоцировал нападение».

«Человек в сане епископа призвал полицейских снять шлемы, уверяя, что им ничего не угрожает. Однако вскоре в них начали бросать камни», – отметил он, добавив, что пострадали 18 полицейских и 83 гражданских.

Пашинян отметил, что один из протестующих потерял три пальца, подняв шумовую гранату, лежавшую на земле. Пашинян подчеркнул, что если бы он этого не сделал, таких травм можно было бы избежать.

Он также заявил, что действия полиции были правомерными и подобные меры будут применяться в будущем для защиты государственности и суверенитета. Власть должна быть «любящей и заботливой», но не слабой, подчеркнул Пашинян.

Он рассказал, что за время, проведенное в тюрьмах, услышал множество историй от заключенных, вызывающих жалость и слезы. Однако, по его словам, «нужно выбирать между слезами и строительством государства».