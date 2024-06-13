Медведев призвал превратить жизнь врагов России в «сплошной безумный кошмар», используя фейки

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «нанести максимальный вред» странам, которые ввели против РФ санкции после новых ограничений Минфина США.

По его словам, против «врага» нужно действовать по принципу «око за око». Он считает, что вред нужно наносить «во всём, в чём можно навредить». «Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне». Для этого зампредседателя Совбеза предлагает искать критические уязвимости экономик, причинять ущерб во всех местах, парализуя работу компаний и государственных учреждений, находить проблемы в важнейших технологиях, изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги.

А также передать «врагам западного мира» все возможные виды вооружений, «кроме ядерного (пока)». Медведев также призвал помочь в дезорганизации муниципальной власти, начать «войну в космосе» и вкидывать в западную медиасферу все самые зловещие ночные страхи для социальных взрывов.

«Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», – написал он в своем Telegram.