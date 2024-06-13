WhatsApp готовит запрет для пользователей iPhone

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Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять запрет на создание скриншотов профилей пользователей в мессенджере для iOS.

Нововведение направлено на защиту пользователей от мошенников, которые могут использовать чужие аватары для обмана.

В свежей бета-версии WhatsApp 24.10.10.70 для iOS обнаружена функция, блокирующая снимки экрана со страниц сведений пользователей.

При попытке сделать скриншот чужого профиля, сохраняется изображение с предупреждением: «Скриншот заблокирован. Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован».

Отметим, что мошенники часто используют чужие фото профиля, чтобы обмануть знакомых владельца аватара, притворяясь им.

WhatsApp внедрил этот запрет, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам и повысить безопасность своих пользователей.