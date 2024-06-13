Саудовский принц не примет участие в саммите G7 из-за хаджа

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии.
Об этом сообщает SPA.
В публикации отмечается, что аль Сауд отправил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони за полученное им приглашение принять участие в саммите G7.
Текст телеграммы также содержал сожаление наследного принца о том, что он не сможет поучаствовать в мероприятии из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа.