В Украине подтвердили поражение двух Су-57 на аэродроме в Ахтубинске

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Российские войска потерпели очередной болезненный удар – на аэродроме в Ахтубинске были поражены сразу два многоцелевых самолета Су-57. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

«Да, по подтверждению поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у другого – более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрые сроки», – рассказал Юсов.

При этом он напомнил, что Су-57 были поражены впервые. Они являются «сверхновыми» истребителями и гордостью России.