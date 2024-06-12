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Роды в воде не таят опасности

Роды в воде не таят опасности

Ученые выяснили, что для женщин с неосложненной беременностью роды в воде не несут опасности. Результаты исследования опубликованы в журнале BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Авторы работы проанализировали данные о родах более 87 тысяч женщин с неосложненной беременностью, которые использовали погружение в воду во время родов для смягчения боли. При этом женщин иногда просят выйти из бассейна перед самим процессов родов. Как выяснили ученые, прерывать процесс необязательно.

Около половины всех женщин, использовавших бассейн во время родов, родили в воде. Тяжелые разрывы наблюдались у каждой 20-й пациентки из рожавших впервые и у каждой сотой из рожавших ранее. 3% новорожденных нуждались в антибиотиках или нахождения в неонатальном отделении. Частота этих и других осложнений была сопоставима при родах в воде и на суше.

Роды проходили под контролем акушеров, которые могли вовремя рекомендовать женщине выйти из бассейна, чтобы получить медицинскую помощь.

«Учитывая, что 10% женщин используют погружение в воду для уменьшения боли во время родов, результаты этого исследования будут иметь значение для тысяч женщин в год в Великобритании и многих других странах мира, где погружение в воду во время родов является обычной практикой», — отметили ученые.

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Роды в воде не таят опасности
Общество

Роды в воде не таят опасности

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