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G7 выделит Киеву $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ

G7 выделит Киеву $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ

Лидеры стран Группы семи (G7) достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», – заявили агентству в Елисейском дворце.

«Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон», – пояснил источник.

По его словам, страны G7 также изложили принципы распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов, а также если они перестанут приносить доход, необходимый для финансирования кредита для Украины.

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