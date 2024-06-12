Тренин: У России нет сил выковырять Турцию из Южного Кавказа

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Россия учитывает политические и экономические реалии на Южном Кавказе, у России нет сил Турцию отсюда выковырять. Об этом во время обсуждения 12 июня заявил научный руководитель Института военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин. Его слова приводит news.am.

«Россия не империя, мы вышли из имперского века, нет борьбы России и Турции за Южный Кавказ.

Отношения с Турцией у России очень непростые, они сочетают элементы сотрудничества, взаимодействия с элементами соперничества, к счастью, пока не вражды.

Вражды Россия стремится всячески избегать, как и Турция. На сегодняшний день ни у кого нет иллюзий в отношении Турции. Но эта страна на сегодняшний день – очень важный контрагент России.

Россия пыталась, и отчасти ей это удалось, в тяжелой ситуации 2020 года по карабахскому конфликту добиться трехстороннего заявления, а не четырехстороннего и согласиться на формальное военное присутствие Турции в рамках российско-турецкой миссии.

Тогда можно было, конечно, Турцию заклеймить, но что бы получила от этого российская внешняя политика? Еще один фронт?

У России сегодня меньше ресурсов, чем когда-то было у Российской империи в отношениях с Османской империей, и меньше ресурсов, чем у СССР.

Россия не то, что согласна с повышением турецкого влияния, Россия просто видит в этом геополитическую реальность.

Будущее Российской Федерации будет зависеть от того, как, когда и чем закончится «специальная военная операция».

Если Россия добьется победы, то это будет совсем другая ситуация, и России будет действовать гораздо более активно на других направлениях, и это знает Турция, которая заняла свою позицию в отношении войны в Украине, и эта позиция не пророссийская», – подчеркнул Тренин.