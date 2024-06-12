В Бухаресте прошел форум о возвращении в Западный Азербайджан (фото)

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В столице Румынии состоялся Бухарестский форум «Азербайджан – гарант глобальной безопасности на Южном Кавказе», посвященный вопросу возвращения в Западный Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж». Организатором выступило общественное объединение «Поддержка инициативы и развития молодежи» при содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, официальном партнерстве одного из ведущих мозговых центров Румынии – геополитической ассоциации Ion Conea и информационной поддержке авторитетного политического журнала Geopolitica.

В работе форума приняли участие представители действующих в Бухаресте неправительственных организаций, мозговых центров, академических кругов и средств массовой информации.

Выступивший на мероприятии председатель общественного объединения «Поддержка инициативы и развития молодежи» Тогрул Аллахвердили рассказал о целях организации форума. Он подчеркнул важность совместных усилий международного сообщества в решении такой актуальной на протяжении многих лет проблемы, как изгнание, с тем чтобы подобные проблемы не повторялись в будущем. Председатель Азербайджано-турецкого женского общества и Азербайджано-турецкого дома Танзиля Рустамханлы в своем выступлении подчеркнула, что правду невозможно утаить, она все равно рано или поздно станет достоянием общественности. Танзиля Рустамханлы заявила, что зачастую ложь выдается за истину, потому что это служит интересам мировых держав.

Ректор Румыно-американского университета профессор Костел Негричеа и президент геополитической ассоциации Ion Conea Василе Симилеану выступили с докладами о правовых рамках проблемы беженцев и обязательствах международного сообщества, донесении голоса беженцев до всего мира, возвращении азербайджанских беженцев, выработке соответствующих стратегий и механизмов для защиты их прав. Была выражена надежда на то, что азербайджанские беженцы вернутся в родные края.

После официальных выступлений были организованы панельные дискуссии.

В ходе панельных дискуссий «Европейский подход к проблеме беженцев и пути ее решения», модератором которой выступили авторитетный румынский политолог Сорин Добричану, член правления Совета печати Азербайджана Агиль Алескер, руководитель информационного агентства «Вэтэнинфо» Нахид Джанбахышлы, докторант Бухарестского университета Салатын Шамилова, были обсуждены проблемы беженцев, современные стратегии защиты беженцев и их реинтеграции, подходы к решению проблем, с которыми сталкиваются женщины-беженцы, сотрудничество со странами-партнерами Европейского Союза по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и миграции.

В заключение от имени азербайджанских беженцев был озвучен призыв к международной общественности.

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка о наследии азербайджанцев в Западном Азербайджане.