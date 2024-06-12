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Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян

Депутат Госдумы: России не нужны такие неадекватные партнёры, как Пашинян

России не нужны такие неадекватные партнёры, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время выступления в парламенте брызгающий слюной словно Гитлер в Рейхстаге.

Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Парламентарий прокомментировал слова Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым.

«Ереван и прежде не давал объединению ровным счетом ничего. Во время попытки государственного переворота в Казахстане, когда президент Токаев просил помощи у ОДКБ, вооружённые силы Армении отправили 70 человек, которые сразу заняли и охраняли местный хлебокомбинат. А вот что будет с Арменией без российских войск, показали недавние события в Карабахе, когда Ереван просто не смог защитить регион, который, несмотря на все международные договоренности, считал своим», — отметил Журавлёв.

Парламентарий добавил, что пусть теперь о безопасности Армении заботятся новые друзья Пашиняна из Франции и США, которые, к слову, во время обострения карабахского конфликта и пальцем не пошевелили.

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