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Совет прессы Азербайджана требует осудить Францию

Совет прессы Азербайджана требует осудить Францию

Совет прессы Азербайджана призвал ведущие мировые журналистские сообщества и организации, занимающиеся защитой прав и свобод человека, решительно осудить попытки Франции ограничить деятельность сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой.

Об этом говорится в заявлении Совета.

В заявлении говорится, что инцидент, в ходе которого пытались помешать участию сотрудника АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой в семинаре в Бонне, Германия, и ее въезду в шенгенскую зону, был заказан Францией. Это ничто иное, как нарушение правовых норм и ограничение свободы слова и выражения, подчеркнули в Совете.

«Позиция Совета заключается в том, что попытка применить подобный политический подход к журналисту в центре Европы с большой вероятностью создаст негативный прецедент. Поэтому необходимо сформировать сопротивление, чтобы не допустить повторения подобных случаев», – говорится в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что подход Франции является политическим, предвзятым и не вписывается не только в рамки закона, но и в нормы этики: «Это нетерпимое отношение страны к ценностям СМИ и свободе слова. Франция должна принять во внимание, что попытка ограничить журналистскую деятельность в то же время сводит на нет принцип демократии и общечеловеческие ценности. К сожалению, власти этой страны об этом не задумываются».

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