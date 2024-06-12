Иванишвили заплатил 1,25 млн за древний манускрипт

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Рукопись грузинского богослова Иоанне Зосиме на аукционе Christie’s приобрел миллиардер Бидзина Иванишвили. Цена составила 1,25 млн фунтов стерлингов.

Департамент коммуникаций «Грузинской мечты» сообщил в качестве партийной новости, что рукопись будет передана Национальному музею. В правящей партии назвали это «историческим благотворительным делом государственного масштаба».

Иоанне Зосиме жил в 10-м веке.

Это так называемый Синайский Рескриптус, Codex Sinaiticus Rescriptus, на пергаменте, на арамейском и грузинском языках, из 70 листов, в основе текст Писания V-VII веков. Рукопись выставлена на аукцион в переплете X века, сделанном в монастыре Святой Екатерины на Синае — это самый ранний из известных подписанных и датированных переплетов рукописи.

Рукопись содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелия на диалекте арамейского языка, наиболее близком к тому, на котором говорил Иисус. Тексты также перезаписаны Иоанне Зосиме на грузинском языке.

Палимпсест был выставлен на аукцион с пометкой «Шедевры из коллекции Шойена» — норвежского путешественника и историка прошлого века. Его коллекция считается самым крупным собранием древних рукописей в мире, их более 13 000, самой старой книге около 5 000 лет, пишет NewsGeorgia.