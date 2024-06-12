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Иванишвили заплатил 1,25 млн за древний манускрипт

Иванишвили заплатил 1,25 млн за древний манускрипт

Рукопись грузинского богослова Иоанне Зосиме на аукционе Christie’s приобрел миллиардер Бидзина Иванишвили. Цена составила 1,25 млн фунтов стерлингов.

Департамент коммуникаций «Грузинской мечты» сообщил в качестве партийной новости, что рукопись будет передана Национальному музею. В правящей партии назвали это «историческим благотворительным делом государственного масштаба».

Иоанне Зосиме жил в 10-м веке.

Это так называемый Синайский Рескриптус, Codex Sinaiticus Rescriptus, на пергаменте, на арамейском и грузинском языках, из 70 листов, в основе текст Писания V-VII веков. Рукопись выставлена на аукцион в переплете X века, сделанном в монастыре Святой Екатерины на Синае — это самый ранний из известных подписанных и датированных переплетов рукописи.

Рукопись содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелия на диалекте арамейского языка, наиболее близком к тому, на котором говорил Иисус. Тексты также перезаписаны Иоанне Зосиме на грузинском языке.

Палимпсест был выставлен на аукцион с пометкой «Шедевры из коллекции Шойена» — норвежского путешественника и историка прошлого века. Его коллекция считается самым крупным собранием древних рукописей в мире, их более 13 000, самой старой книге около 5 000 лет, пишет  NewsGeorgia.

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