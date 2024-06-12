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Главное Общество

В Центре мугама состоялся семинар на тему «Психологическое воздействие музыки»

В Центре мугама состоялся семинар на тему «Психологическое воздействие музыки»

12 июня 2024 года состоялся научно-практический семинар на тему «Психологическое воздействие музыки», организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики при поддержке Главного Управления культуры города Баку и Международного центра мугама.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности директора центра, доктор философских наук в области искусствоведения Вугар Гумбатов подчеркнул, что семинар был проведен с целью обозначить роль музыки в обществе, формирования его художественного вкуса, должного обеспечения этических и эстетических норм. Он отметил ее важность для просвещения общества.

На семинаре выступили выдающийся офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Паша Гяльбинур с докладом «Роль музыки в терапии», ведущий научный сотрудник отдела «Экономика и управление образованием» Института Образования Азербайджанской Республики, доктор философии по психологии, музыковед Бахар Бейлярова-Алекперова с докладом «Роль музыки в воспитании и образовании», доктор философии в области искусствоведения Кёнуль Ахмедова выступила на тему «Средства воздействия музыки на детскую психологию». Специалисты и ученые наглядными примерами продемонстрировали участникам свои идеи и взгляды на эти темы.

В ходе мероприятии было представлено выступление турецкого нейробиолога, профессора Синана Джанана на тему «Музыка и мозг» в видеоформате.

В ходе семинара прозвучали музыкальные произведения в исполнении хорового коллектива имени Джахангира Джахангирова, под руководством заслуженного педагога Тараны Юсифовой, пианистки, лауреата международных конкурсов Жали Исламовой и тариста Эльшана Тахирова.

Модератором семинара выступила сотрудница центра, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы.

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