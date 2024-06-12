Ожидаются ливни и град

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В Баку и на Апшеронском полуострове 13-14 июня днём местами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни, грозы, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах Азербайджана с 13 по 14 июня в некоторых местах ожидаются переменные осадки ливневого характера, грозы.

Преимущественно в горных и предгорных районах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гядабей, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван) осадки будут интенсивными и обильными, с вероятностью выпадения града.