Европейский суд обязал «Газпром» заплатить $14 миллиардов

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Международный арбитраж в Стокгольме удовлетворил иск немецкого энергетического концерна Uniper к «Газпрому» о выплате компенсации на сумму более 13 млрд евро ($14 млрд) и прекращение поставок газа в Германию.

Как сообщила Uniper в среду, решение было принято 7 июня и касается нарушения газовых контрактов российской компанией с середины 2022 года.

Согласно вердикту арбитража, все средства, которые могут быть взысканы с «Газпрома», будут поступать непосредственно правительству Германии, которое стало владельцем Uniper после того, как компания оказалась на грани банкротства.

В прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии и один из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper перестал получать российский газ в контрактных объемах вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал оплачивать его «в рублях». Поставки полностью прекратились осенью 2022 года, когда в Балтийском море были взорваны три нитки «Северных потоков». В результате Uniper был вынужден закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим до рекордов ценам. Чтобы спасти компанию от финансового краха, правительство ФРГ выделило 29 млрд евро, а затем было вынуждено ее национализировать.

В связи с решением арбитража Uniper разрывает долгосрочные контракты на покупку российского газа, в рамках которых «Газпром» должен был качать в ФРГ 24 млрд кубометров в год. Вердикт суда «дает юридическую ясность для Uniper», заявил гендиректор компании Майкл Льюис: «Получив право прекратить договоры согласно решению арбитража, мы прекращаем действие договоров с «Газпром экспортом».

Решение суда в пользу Uniper может стать лишь началом: общая сумма исков, поданных к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа на европейский рынок, приближается к $20 млрд.